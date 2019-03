Líder Hispano local escribe un libro sobre la Renovación Carismática y su importancia para los Católicos Hispanos 0 by admin February 28, 2019

Andrés Arango, Delegado del Obispo para el Ministerio Hispano y Director de Evangelización en la Diócesis de Camden, ha escrito “Renovación Carismática Católica: Una Corriente de Gracia”, un libro en español que guiará a laicos y líderes pastorales a entender la Renovación Carismática y su importancia para los Católicos Hispanos en los Estados Unidos.

Arango, un líder de la Renovación Carismática en los Estados Unidos y América Latina, utiliza sus muchos años de envolvimiento como líder diocesano, nacional e internacional, para ofrecer una visión pastoral de la poderosa y dinámica experiencia de la Renovación Carismática Católica y sus raíces bíblicas y teológicas.

El espera que el libro sea “de gran ayuda para profundizar en lo que el Espíritu Santo hace en la corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica; y al mismo tiempo, nos motive a dejarnos conducir en nuestra vida personal por el mismo Espíritu de Dios.”

El libro se centra en temas como: la identidad de la Renovación Carismática Católica y su historia y misión; las contribuciones del movimiento a la comunidad Latina, particularmente en los Estados Unidos; y recomendaciones para construir puentes dentro de la Iglesia e ideas para incorporar los esfuerzos de evangelización del movimiento en las actividades de la vida parroquial.

El Obispo Nelson Pérez de Cleveland y Encargado del Comité en Diversidad Cultural de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, calificó la obra de Arango como “un gran recurso, tanto para los líderes de la Renovación Carismática como para todos aquellos que deseen saber más sobre este movimiento. Basado en sus años de servicio en estructuras eclesiales y como líder a nivel internacional en la Renovación, (Arango) ha sido capaz de presentar la realidad de esta “Corriente de Gracia”, mostrando las oportunidades que la Iglesia en general tiene para involucrar este movimiento en el servicio de la evangelización”.

Parte de la serie Recursos para el Ministerio Hispano de Ave Maria Press, “Renovación Carismática Católica: Una Corriente de Gracia” se puede encontrar en www.amazon.com o www.avemariapress.com

Local Hispanic leader writes book on Charismatic Renewal

Andres Arango, Bishop’s Delegate for Hispanic Ministry and Director of Evangelization in the Diocese of Camden, has written “Renovación Carismática Católica: Una Corriente de Gracia,” a Spanish-language book that will guide lay people and pastoral leaders to understand the Charismatic Renewal and its importance for Catholic Hispanics in the United States.

Arango, a leader of the Charismatic Renewal in the United States and Latin America, utilizes his many years of involvement as a diocesan, national and international leader to offer a pastoral vision of the powerful and dynamic experience of the Catholic Charismatic Renewal, and its biblical and theological roots.

He hopes the book is “of great help to deepen in what the Holy Spirit does in the current of grace of the Catholic Charismatic Renewal; and at the same time, it motivates us to be led in our personal life by the same Spirit of God.”

The book focuses on such topics as the identity of the Catholic Charismatic Renewal, and its history and mission; the movement’s contributions to the Latino community, particularly in the United States; and recommendations for building bridges within the church, and ideas for incorporating the evangelization efforts of the movement into parish life activities.

Bishop Nelson Perez of Cleveland, chairman of the United States Conference of Catholic Bishops’ Committee on Cultural Diversity, called Arango’s work “a great resource, both for the leaders of the Charismatic Renewal and for all those who wish to know more about this movement.”

“Based on his years of service in ecclesial structures and as an international leader in the Renewal, (Arango) has been able to present the reality of this ‘Current of Grace,’ showing the opportunities that the church has to integrate this movement in the service of evangelization,” he said.

Part of Ave Maria Press’s Resources for Hispanic Ministry series, “Renovación Carismática Católica: Una Corriente de Gracia” can be found at www.avemariapress.com or www.amazon.com