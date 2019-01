Sisters and brothers,

Each year, Catholic Schools Week recognizes the mission and achievements of Catholic schools throughout the United States. For us, it is another opportunity to share with all people the values, academic excellence and sense of community that define the Catholic school experience.

The timing of Catholic Schools Week could not be more fitting as the Diocese of Camden prepares for our March 2019 Convocation of Catholic Leaders: The Joy of the Gospel in South Jersey. The focus of the Convocation is a call to “missionary discipleship” — to live the Gospel, not just as followers of Jesus Christ, but as evangelizers of the Good News.

Missionary discipleship is at the heart of Catholic Schools, where our students are formed in the faith, share faith experiences and learn to serve others. Throughout our diocese, students, families, teachers, staff and administrators create school communities that bear witness to God’s great love for us.

I hope you will enjoy this edition of the Catholic Star Herald’s Catholic Schools Week section. But more importantly, consider a Catholic education for your child, or suggest it to someone you know who is searching for a school that educates the child academically AND spiritually. Or, if you are able, please help by financially supporting a Catholic school.

Sincerely in Christ,

Most Reverend Dennis J. Sullivan, D.D.

Bishop of Camden

El discipulado misionero está en el corazón de las Escuelas Católicas

Hermanas y hermanos,

Cada año, la Semana de las Escuelas Católicas reconoce la misión y los logros de las escuelas Católicas en todo Estados Unidos. Para nosotros, es otra oportunidad para compartir con todas las personas los valores, la excelencia académica y el sentido de comunidad que definen la experiencia de la escuela Católica.

El tiempo de la Semana de las Escuelas Católicas no podría ser más apropiado, ya que la Diócesis de Camden se prepara para nuestra Convocación de Líderes Católicos en marzo de 2019: La Alegría del Evangelio en el sur de Nueva Jersey. El enfoque de la Convocación es un llamado al “discipulado misionero” — a vivir el Evangelio, no solo como seguidores de Jesucristo, sino como evangelizadores de la Buena Nueva.

El discipulado misionero está en el corazón de las Escuelas Católicas, donde nuestros estudiantes se forman en la fe, comparten experiencias de fe y aprenden a servir a los demás. A lo largo de nuestra diócesis, los estudiantes, las familias, los maestros, el personal y los administradores crean comunidades escolares que dan testimonio del gran amor de Dios por nosotros.

Espero que disfruten esta edición de la sección de la Semana de las Escuelas Católicas del Catholic Star Herald. Pero, lo que es más importante, que considere una educación católica para su hijo o sugiérala a alguien que conozca que esté buscando una escuela que eduque niños académica Y espiritualmente. O, si usted puede, por favor ayude apoyando financieramente a una escuela Católica.

Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Dennis J. Sullivan, D.D.

Obispo de Camden