Real cost of education exceeds tuition

“The Gift of a Lifetime” is more than just a tagline for South Jersey Catholic Schools. Gospel values, academic excellence, a supportive community, and opportunities to serve others are among the many gifts our students experience every day. They are gifts that shape our graduates for life. And they are gifts our students and graduates bring to the communities where they worship, live, work, and serve.

Our schools in South Jersey do everything possible to make the gift of a Catholic school education affordable. Most people do not realize that every family who attends a South Jersey Catholic elementary school receives tuition assistance.

The average tuition charge in our elementary schools is $4,500, but the real cost to educate is an average $8,000 per student. That results in a gap, or discount, of $3,500 per student. Since many families qualify for further discounts, the actual gap is even greater.

There was a time when many parishes funded the full cost of a Catholic school education. This model was not sustainable, so tuition was introduced as a way for families and parishes to share the cost. In some areas of the country there are no parish subsidies. In the Diocese of Camden, parish financial support continues through the Inter-parochial Catholic School Fund (ICSF), a pooled resource that is allocated among the elementary schools each year. ICSF funds cover a portion of the gap; fundraisers and annual fund appeals, gifts and donations, and grants make up the difference. Securing essential funds is a year-round effort for our schools.

There are many ways to support the gift of a Catholic education — even if you don’t have school-aged children or financial means.

If you are interested in a Catholic school education for your child, apply. Even if tuition seems out of reach, you may qualify for additional tuition assistance. You will be asked to apply for financial aid when you complete the school application process, so you will know up front if additional support is available.

Consider making a contribution to the school of your choice or to the South Jersey Scholarship Fund, which supports elementary and high school students who attend diocesan schools. Visit www.southjerseycatholicschools.org and click “DONATE NOW” to support the scholarship fund.

Be a voice for legislation that supports Catholic schools. In 2018, thousands of Catholic school supporters in the Diocese of Camden answered requests to contact state legislators. Their voices (and perhaps yours) were heard, and funding levels were restored for busing, technology, security, and school nurses. Imagine if the nearly 10,000 students in South Jersey Catholic Schools suddenly went to local public schools. At an average $19k cost per pupil to educate, it would cost the state $190 million to accommodate our students.

Pray for our schools and our students.

The Gift of a Lifetime is alive and well in South Jersey. On behalf of the Office of Catholic Schools, I thank our administrators, teachers and school staff members, our families and students, our priests, parishioners, donors and vocal supporters, and our great and giving God for the ability to continue our mission: to educate and inspire young minds spiritually, academically and in service to others.

Mary Boyle is superintendent of schools for the Diocese of Camden.

*****************************************************************************************************

El costo real de la educación exceed el costo actual de la colegiatura

“No se desanime por cuestiones de dinero”.

Ayanna Plummer, graduada en 2018 de Holy Spirit High School

Por Mary Boyle

“El regalo de toda una vida “es más que un lema para las escuelas católicas del sur de Jersey. Los valores del Evangelio, la excelencia académica, una comunidad solidaria y las oportunidades de servir a los demás son algunos de los muchos dones que nuestros estudiantes experimentan todos los días. Son regalos que dan forma a nuestros graduados de por vida. Y son regalos que nuestros estudiantes y graduados traen a las comunidades donde oran, viven, trabajan y sirven.

Nuestras escuelas en el sur de Jersey hacen todo lo posible para hacer el regalo de una educación de católica asequible. La mayoría de la gente no se da cuenta de que cada familia que asiste a una escuela primaria católica de South Jersey recibe asistencia financiera.

El cargo promedio de matrícula en nuestras escuelas primarias es $4,500, pero el costo real para educar es un promedio de $8,000 por estudiante. Eso resulta en una rebaja o descuento de $3,500 por estudiante. Dado que muchas familias califican para otros descuentos, el descuento real es aún mayor.

Hubo un tiempo en que muchas parroquias financiaban el costo total de la educación escolar católica. Este modelo era poco sostenible así que el pago de la matrícula fue introducido como una manera para que las familias y las parroquias compartieran el costo. En algunas zonas del país ya no hay subsidios parroquiales. En la diócesis de Camden, el apoyo financiero parroquial continúa a través del fondo de la escuela católica inter-parroquial (ICSF), este fondo común se distribuye entre las escuelas primarias cada año. Los fondos del ICSF cubren una parte del hueco financiero; recaudación de fondos y recursos anuales, regalos y donaciones, y las ayudas conforman la diferencia. Asegurar los fondos esenciales es un esfuerzo de todo el año para nuestras escuelas.

Hay muchas maneras de apoyar el regalo de una educación católica, incluso si usted no tiene hijos en edad escolar o medios financieros.

Si está interesado en una educación de una escuela católica para su hijo(a), aplique. Incluso si la colegiatura parece fuera de su alcance, usted puede calificar para asistencia adicional para la colegiatura. Se le pedirá que solicite ayuda financiera cuando complete el proceso de solicitud de la escuela, por lo que sabrá por adelantado si hay soporte adicional disponible.

Considere hacer una contribución a la escuela de su elección o al fondo de becas del sur de Jersey, fondo que apoya a los estudiantes de primaria y preparatoria que asisten a las escuelas diocesanas. Visite nuestra pagina web www.southjerseycatholicschools.org y haga clic en “DONATE NOW” para colaborar con nuestro fondo de becas.

Sea una voz para la promulgación de leyes que apoyen a las escuelas católicas. En 2018, miles de partidarios de la escuela católica en la diócesis de Camden respondieron a las peticiones de contactar a sus legisladores estatales. Sus voces (y tal vez la suya) fueron escuchadas, y los niveles de financiamiento fueron restaurados para los autobuses, tecnología, seguridad y enfermeras escolares. Imagine si los casi 10,000 estudiantes de las escuelas católicas de South Jersey acudieran de repente a las escuelas públicas locales. A un costo promedio de $19k para educar cada alumno, le costaría al estado $190 millones para acomodar a nuestros estudiantes.

Ore por nuestras escuelas y nuestros estudiantes.

El regalo de toda una vida está vivo saludable en el sur de Jersey. En nombre de la oficina de las escuelas católicas, agradezco a nuestros administradores, maestros y miembros del personal escolar, a nuestras familias y estudiantes, a nuestros sacerdotes, feligreses, donantes y afiliados y a nuestro Dios por la capacidad de continuar nuestra misión: educar e inspirar a mentes jóvenes espiritualmente, académicamente y en servicio a los demás.

Mary Boyle es la Superintendente de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Camden.