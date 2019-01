Schools and families benefit from multicultural enrollment

By Mary Beth Peabody and Marianela Nunez

“When I’m here I get to see the world as it should be.” That is Ralph Pileggi’s perspective about Our Lady Star of the Sea School (OLSS) in Atlantic City, where he has worked for 24 years. A seventh grade teacher, Pileggi celebrates the diverse community that draws families from several countries of origin.

“I love it. I get to learn a lot in the classroom with so many different nationalities,” he said.

First grade teacher Mimi Lovallo agrees. “The students have a lot to share about their families and things they do at home,” she said.

Latino students account for more than a third of OLSS’ enrollment. The school has a significant Asian population as well. In Vineland, more than 50 percent of students at Bishop Schad are from Latino families — a reflection of the rapid growth in the U.S. Latino population.

The U.S. Census Bureau predicts that Latinos will comprise 30 percent of the United States total population by 2050. Since most Latinos are Catholic, the growth in the church among Latinos is higher than any other demographic group. According to the USCCB, 8 million school age Latino children live in the United States, yet just 4 percent are enrolled in Catholic schools.

Across the country, Catholic schools have realized the need to attract more Latino families who seek an education that merges faith and academics. Since 2014, the Diocese of Camden has made a concerted effort to reach out to Latino families. That effort has resulted in an increase in Latino enrollment — from 4 percent to 6 percent of students enrolled in diocesan high schools, and from 12 percent to 18 percent of students enrolled in South Jersey Catholic elementary schools — well above the national average. In the five Catholic Partnership Schools, those numbers are even higher, reflecting the demographics in and near the city of Camden. As demographics continue to change outside the city, the enrollment shift is opening up new academic, cultural and faith opportunities for entire school communities.

Our Lady Star of the Sea is making groundbreaking gains with differentiated learning. Class may start with a mini group lesson, and then students break into small groups and rotate through various learning stations — online, in small groups, working independently and meeting with their teacher.

Ongoing assessments give teachers a real-time view of what each student has mastered and areas that need refocusing. This personalized approach to learning takes into account language barriers and learning differences as well as advanced learning capabilities. “Kids can’t believe how the afternoon flies,” said Pileggi. “When it’s time to change stations they will say ‘already?’”

Lovallo and Pileggi said students are quick to help each other. When a new student from China entered Pileggi’s class, students made signs with words to put on different objects in the classroom — for example, “door” and “cabinet.”

Cheryl DeVecchis at Saint Michael the Archangel in Clayton sees the same kindness in her kindergarteners. “The kids are so loving … so welcoming,” she said, adding that students watch out for their two new Latino classmates.

“If a [Latino student] doesn’t have the right color crayon out, [classmates] will go in the pouch and pull the right color out,” she said. DeVecchis said the difference in her Latino students’ language skills is “night and day” since they arrived at the start of the school year.

Students learn English quickly and subconsciously, while retaining their heritage language at home. It is much harder for parents, who tend to be more isolated and whose language skills are already fully developed. Teachers realize that it is harder for these parents to help their children with homework and projects, which in turn can affect classroom performance.

Joe Williams, a fourth grade teacher at Saint Michael’s, pointed out that what might be perceived as a learning issue could simply be a case of a child not getting enough help at home.

Schools are finding ways to reach out to parents who may know little or no English. At OLSS, Lovallo uses an online program that allows students to read in English and Spanish. They can share the Spanish version at home to engage in meaningful discussions about schoolwork with their parents.

Teachers also celebrate the universal language of food. Many schools sponsor events that encourage families to bring in dishes representative of their home countries.

“We’ve got [students] asking the Latino kids ‘When’s your mom making the empanadas again?’ And we’ve got Latinos looking for the eggrolls. There’s a lot of sharing going on,” said OLSS’ Pileggi.

Bishop Schad teacher Veronica Glogau believes her school community has particularly benefitted from expressions of devout faith evident in Latino families and students. Other Bishop Schad teachers said they are happy to see Latino families participating in school functions — a sign that, despite some language barriers, families feel welcome and comfortable.

Most South Jersey Catholic elementary schools have madrinas or padrinos (meaning “godmother” or “godfather” in Spanish). School madrinas and padrinos connect with and support Latino families. Saint Michael’s middle school teacher Sharon Fabrizio recalled with gratitude a time when madrina Brigida Lopez provided translation support to ease communication with Latino parents.

“I think teachers feel very happy with my presence at the school,” said Lopez, who is also a school parent and Spanish teacher at Saint Michael’s. “The principal is always so appreciative of what I do, always encouraging me and the other Latino families to participate and implement new ideas, [to be] part of our school culture.”

Catholic Schools Week is a celebration of the many ways South Jersey Catholic schools educate and inspire young minds spiritually, academically and in service to others. Several schools have planned events to honor and share cultural traditions in increasingly diverse communities. And there is a pretty good chance some of those celebrations will involve empanadas and eggrolls.

Mary Beth Peabody is marketing and communication manager and Marianela Nunez is field consultant Latino enrollment, Office of Catholic Schools, Diocese of Camden.

Las escuelas y las Familias se Benefician de las Inscripciones Multiculturales

Por Mary Beth Peabody y Marianela Nunez

“Cuando estoy aquí puedo ver el mundo como debería ser”. Esa es la perspectiva de Ralph Pileggi sobre la escuela Our Lady Star of the Sea en Atlantic City, donde ha trabajado durante 24 años. Un maestro de séptimo grado, Pileggi celebra la comunidad diversa que atrae a familias de varios países de origen. “Me encanta. Aprendo mucho en el aula con tantas nacionalidades diferentes “, dijo.

La maestra de primer grado Mimi Menei Lovallo está de acuerdo. “Los estudiantes tienen mucho que compartir sobre sus familias y las cosas que hacen en casa”, dijo.

Los estudiantes latinos representan más de un tercio de la inscripción de OLSS, mientras que los estudiantes de familias asiáticas representan casi una cuarta parte de la población estudiantil. En Vineland, más del 50% de los estudiantes de Bishop Schad provienen de familias latinas, un reflejo del rápido crecimiento de la población latina en los Estados Unidos.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos predice que los latinos representarán el 30% de la población total de los Estados Unidos para el año 2050. Como la mayoría de los latinos son católicos, el crecimiento en la iglesia entre los latinos es mayor que en cualquier otro grupo demográfico. Según la USCCB, 8 millones de niños latinos en edad escolar viven en los Estados Unidos, pero solo el 4% está matriculado en escuelas católicas.

En todo el país, las escuelas católicas se han dado cuenta de la necesidad de atraer a más familias latinas que buscan una educación que combina la fe y lo académico. Desde 2014, la Diócesis de Camden ha realizado un esfuerzo intencional para llegar a las familias latinas. Ese esfuerzo ha dado como resultado un aumento en la inscripción de latinos, del 4% al 6% de los estudiantes matriculados en las escuelas secundarias diocesanas, y del 12% al 18% de los estudiantes matriculados en las escuelas primarias católicas del sur de Jersey, muy por encima del promedio nacional. En nuestras cinco Catholic Partnership Schools, esos números son aún más altos, lo que refleja la población en y cerca de la ciudad de Camden. A medida que los cambios demográficos continúan cambiando fuera de la ciudad, el cambio de inscripción está abriendo nuevas oportunidades académicas, culturales y religiosas para comunidades escolares completas.

La escuela Our Lady Star of the Sea está logrando avances innovadores con el aprendizaje diferenciado. La clase puede comenzar con una lección en mini grupo, y luego los estudiantes se dividen en grupos pequeños y rotan a través de varias estaciones de aprendizaje: en línea, en grupos pequeños, trabajando independientemente y reuniéndose con su maestro(a). Las evaluaciones continuas les dan a los maestros una vista en tiempo real de lo que cada estudiante ha dominado y las áreas que necesitan reenfoque. Este enfoque personalizado del aprendizaje tiene en cuenta las barreras del idioma y las diferencias de aprendizaje, así como las capacidades de aprendizaje avanzadas.

“Los niños no pueden creer cómo vuela la tarde”, dijo Pileggi. “Cuando llega el momento de cambiar de estación, dicen “¿ya?”

Lovallo y Pileggi dijeron que los estudiantes se ayudan rápidamente entre sí. Cuando un nuevo estudiante de China ingresó a la clase de Pileggi, los estudiantes hicieron carteles con palabras para colocar en diferentes objetos del aula, por ejemplo, “puerta” y “gabinete”.

Cheryl DeVecchis en St. Michael the Archangel en Clayton ve la misma amabilidad en sus niños de kindergarten. “Los niños son tan cariñosos … tan acogedores”, dijo, y agregó que las compañeras de clase cuidan de las dos nuevas chicas latinas. “Si un [estudiante latino] no tiene el crayón de color correcto, [los compañeros de clase] buscan en la bolsa y sacan el color correcto”, dijo. DeVecchis dijo que la diferencia en las habilidades lingüísticas de sus estudiantes latinos es como de “día y noche” desde que llegaron al inicio del año escolar.

Los estudiantes aprenden inglés de forma rápida y subconsciente, mientras conservan su idioma de herencia en el hogar. Es mucho más difícil para los padres, que tienden a estar más aislados y cuyas habilidades lingüísticas ya están completamente desarrolladas. Los maestros se dan cuenta de que es más difícil para estos padres ayudar a sus hijos con las tareas y los proyectos, lo que a su vez puede afectar el rendimiento en el aula. Joe Williams, un maestro de cuarto grado en St. Michael’s, señaló que lo que podría percibirse como un problema de aprendizaje podría ser simplemente el caso de un niño que no recibe suficiente ayuda en el hogar.

Las escuelas están encontrando maneras de comunicarse con los padres que saben poco o nada de inglés. En OLSS, Lovallo utiliza un programa en línea que permite a los estudiantes leer en inglés y español. Pueden compartir la versión en español en el hogar para participar en discusiones significativas sobre el trabajo escolar con sus padres.

Los profesores también celebran el lenguaje universal de la comida. Muchas escuelas patrocinan eventos que animan a las familias a traer platos representativos de sus países de origen. “Tenemos [estudiantes] preguntando a los niños latinos” ¿Cuándo traerá tu mama las empanadas de nuevo? “Y tenemos latinos que buscan los eggrolls. Se está compartiendo mucho “, dijo Pileggi de OLSS.

La maestra de Bishop Schad, Veronica Glogau, cree que su comunidad escolar se ha beneficiado particularmente de las expresiones de fe devota evidentes en las familias y estudiantes latinos. Otros maestros de Bishop Schad dijeron que están felices de ver a las familias latinas participar en las funciones escolares, una señal de que, a pesar de algunas barreras del idioma, las familias se sienten bienvenidas y cómodas.

La mayoría de las escuelas primarias católicas del sur de Jersey tienen madrinas o padrinos. Las madrinas y padrinos de las escuelas se conectan y apoyan a las familias latinas. La maestra de secundaria de St. Michael, Sharon Fabrizio, recordó con gratitud el momento en que la madrina Brigida López brindó apoyo de traducción para facilitar la comunicación con los padres latinos.

“Creo que los maestros se sienten muy felices con mi presencia en la escuela”, dijo López, quien también es un padre de la escuela en St. Michael. “La directora siempre está tan agradecida por lo que hago, siempre me alienta a mí y a las otras familias latinas a participar e implementar nuevas ideas, [a ser] parte de nuestra cultura escolar”.

La Semana de las Escuelas Católicas es una celebración de las muchas maneras en que las escuelas católicas de South Jersey educan e inspiran a las mentes jóvenes espiritualmente, académicamente y en servicio a los demás. Varias escuelas han planeado eventos para honrar y compartir tradiciones culturales en comunidades cada vez más diversas. Y hay una buena posibilidad de que algunas de esas celebraciones incluyan empanadas y eggrolls.

Mary Beth Peabody es manager de communicación y mercadeo y Marianela Nunez es consultora de inscripciones Latina en la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Camden.