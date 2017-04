Esfuerzos de evangelización alcanzan multiples generaciones de Latinos Católicos

Ramona Olivares, una de las líderes del proceso del V Encuentro en San José Pro-Catedral de Camden, no podría estar más contenta con esta experiencia.

“Ha sido maravillosa,” afirma.

Junto con otras parroquias de la Diócesis de Camden, San José está participando en el V Encuentro, un proceso de cuatro años de reflexión eclesial y acción que invita a los hispanos a actividad misionera, consulta, desarrollo de liderazgo e identificación de mejores prácticas ministeriales en el espíritu de la nueva evangelización.

En mayo cada parroquia celebrará su propio evento de Encuentro, antes de una reunión diocesana más grande a finales de este año.

En el Decanato 1, donde se encuentra San José, 6 parroquias del oeste del Condado de Camden se reúnen semanalmente en pequeñas comunidades cristianas para discernimiento, oración, evangelización y catequesis.

Olivares, junto con Ysabel Núñez, encabezan un grupo de coordinadores y facilitadores, quienes a la vez dirigen las reuniones del Encuentro de la parroquia. Las 17 pequeñas comunidades Cristianas que se reúnen semanalmente en San José se componen de feligreses de habla hispana e inglesa, jóvenes y mayores, dedicados a difundir el mensaje del Evangelio.

“Una de nuestras pequeñas comunidades de habla inglesa es un grupo de jóvenes, con adolescentes de 15 a 19 años de edad, y otra pequeña comunidad bilingüe compuesta de monaguillos menores de 14 años”, dice Olivares.

Después de reflexionar en la lección de cada semana, ya sea sobre cómo vivir las palabras y acciones de Jesús; caminando juntos con El; o siendo discípulos alegres, los 180 participantes de la iglesia evangelizan en Camden, encontrándose con personas en sus propios hogares, en tiendas de comestibles, refugios para personas sin hogar y hogares para ancianos.

“Este proyecto realmente nos ha inspirado, y realmente está haciendo algo para la comunidad,” Olivares lo sabe.

“Veo la emoción y la felicidad de las personas, que quieren llevar la palabra de Jesús a los demás”.

Con la esperanza de tener su próximo Encuentro parroquial en mayo, en anticipación del Encuentro diocesano y, más adelante, el nacional, Olivares espera que la pasión fomentada en San José se mantenga mucho tiempo después del Encuentro parroquial, el diocesano a finales de este año, y el Encuentro nacional en el 2018.

“Yo quiero que esto continúe. Mi corazón ha sido tocado muy profundamente,” dice ella.

****************************************************************************************************Evangelization efforts reach multiple generations of Latino Catholics

Ramona Olivares, one of the leaders for the V Encuentro process at Camden’s Saint Joseph Pro-Cathedral, couldn’t be happier about her experience.

“It has been wonderful,” she states.

Along with the Diocese of Camden’s other parishes, Saint Joseph’s is participating in the V Encuentro, a four-year process of ecclesial reflection and action that calls on Hispanics to missionary activity, consultation, leadership development, and to the identification of best ministerial practices in the spirit of the new evangelization.

In May, each parish will hold their own Encuentro event, before a larger diocesan gathering later this year.

In Deanery 1, where Saint Joseph’s is located, six parishes in Western Camden County are bringing together weekly Christian communities for discernment, prayer, evangelization and catechesis.

Olivares, along with Ysabel Nunez, leads a group of coordinators and facilitators, who in turn direct the parish’s Encuentro gatherings. The 17 small Christian communities that meet weekly at Saint Joseph’s comprise Spanish-speaking and English-speaking faithful, young and old, dedicated to spreading the message of the Gospel.

“One of our English-speaking small communities is a youth group, with teens from 15-19 years old, and another small, bilingual community is made up of altar servers under the age of 14,” Olivares says.

After reflecting on each week’s lesson — be it on how to live the words and actions of Jesus; walking together with him; or being joyful disciples —the church’s 180 participants evangelize throughout Camden, encountering people in their own homes, or in grocery stores, homeless shelters or nursing homes.

“This project has really inspired us, and it’s really doing something for the community,” Olivares knows.

“I see the excitement and happiness of people who want to bring the word of Jesus to others.”

With hopes to have their upcoming parish Encuentro in May, in anticipation of the diocesan Encuentro and, later, the national, Olivares hopes the passion fostered at Saint Joseph’s stays long after the upcoming parish Encuentro, the diocesan one later this year and the national Encuentro in 2018.

“I want this to keep going. My heart has been touched so deeply,” she says.